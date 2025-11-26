  • 會員
26/11/2025 10:12

《Ａ股焦點》華友鈷業漲1.7%，子公司將向億緯鋰能供應產品

　　鋰電材料商華友鈷業(滬:603799)現價升1.7%，報61.51元人民幣；公司此前公告稱，子公司成都巴莫與億緯鋰能(深:300014)簽訂《產品供應框架協議》，約定協議期限內，由成都巴莫匈牙利工廠向億緯鋰能供應超高鎳三元正極材料合計約12.78萬噸。

　　億緯鋰能股價走軟0.5%，報72.13元人民幣。
《經濟通通訊社26日專訊》

