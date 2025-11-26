《華為動向》華為新手機Mate 80入門價比上一代減800元，或因三季度出貨承壓

華為公司25日正式發布新一代旗艦手機Mate 80系列，新機性能相比上一代Mate 70系列大幅提升，但入門機型Mate 80的價格卻比Mate 70的降低了800元（人民幣．下同），僅4699元，而且這種「降價」發生在手機存儲產品價格大幅攀升的背景下。《財新》分析認為，這可能與華為手機三季度出貨量承壓有關。



近年華為在「芯片斷供」後轉向自研芯片，主打商務人群的「Mate」系列新品終在時隔三年後於2023年9月重返市場，此後兩年華為手機出貨量穩步提升，但今年二季度開始下滑。



IDC數據顯示，儘管二季度華為手機時隔四年重奪中國市場出貨量第一，但在大盤出貨量整體同比下滑4%的背景下，華為手機出貨量同比下滑3.4%；三季度華為手機出貨量再同比下滑1%，市佔率15.2%，退居第三，落後於vivo的17.2%和蘋果的15.8%。



Omdia數據則顯示，三季度華為手機出貨量同比下滑3%，中國智能手機市場市佔率為16%，落後於vivo的18%排第二；三季度蘋果手機中國市場出貨量增1%，市佔率為15%。



Counterpoint數據亦顯示，三季度華為手機銷量同比下滑2.6%，當季大盤銷量下滑2.7%。Counterpoint認為，由於華為新推出的產品所搭載的「純血鴻蒙」在生態系統方面有待突破，華為手機銷量正面臨挑戰。

《經濟通通訊社26日專訊》