《中國要聞》電動自行車「新國標」生效前夕，上海銷售店大規模關門

據《齊魯晚報》報道，近日有網民發現，上海多條以銷售電動自行車（下稱「電動車」）為主的商業街，出現大規模集體關門現象。該報記者訪問了當地銷售電動車商家，對方無奈表示，「關已經關了一個禮拜了，那不是關一天兩天了，是全上海幾乎都關了，只要牽涉到銷售的都關了，90%都關了」。



報道指，這場關店潮背後是電動車「新國標」切換期的陣痛。「舊國標」電動車將自12月1日起禁售，此時售賣庫存的舊國標車，面臨車輛無法上牌而被消費者退貨的風險；符合新國標的電動車又未大規模生產，難以進貨，「關著門，每天虧房租；開了門，又怕面對未知的罰款」，因此商家索性關門。



今年9月發布的新國標--《電動自行車安全技術規範》有3個月過渡期，容許商家在過渡期內清庫存，廠家則需停止生產舊國標車。不過有內媒指出，截至11月中旬，九號、小牛等主流品牌仍未正式量產符合新國標的產品，愛瑪、雅迪雖推出了少量車型，但鞍座縮短、取消儲物格的設計令人卻步。



據了解，新國標要求塑料件佔比不得超過整車質量的5.5%、需加裝阻燃材料和北斗定位等，導致成本上漲500-1000元人民幣，廠家擔心提高售價後無人買單，加上需要時間改造生產線，因此不敢量產。

《經濟通通訊社26日專訊》