  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 10:35

《中國要聞》電動自行車「新國標」生效前夕，上海銷售店大規模關門

　　據《齊魯晚報》報道，近日有網民發現，上海多條以銷售電動自行車（下稱「電動車」）為主的商業街，出現大規模集體關門現象。該報記者訪問了當地銷售電動車商家，對方無奈表示，「關已經關了一個禮拜了，那不是關一天兩天了，是全上海幾乎都關了，只要牽涉到銷售的都關了，90%都關了」。

　　報道指，這場關店潮背後是電動車「新國標」切換期的陣痛。「舊國標」電動車將自12月1日起禁售，此時售賣庫存的舊國標車，面臨車輛無法上牌而被消費者退貨的風險；符合新國標的電動車又未大規模生產，難以進貨，「關著門，每天虧房租；開了門，又怕面對未知的罰款」，因此商家索性關門。

　　今年9月發布的新國標--《電動自行車安全技術規範》有3個月過渡期，容許商家在過渡期內清庫存，廠家則需停止生產舊國標車。不過有內媒指出，截至11月中旬，九號、小牛等主流品牌仍未正式量產符合新國標的產品，愛瑪、雅迪雖推出了少量車型，但鞍座縮短、取消儲物格的設計令人卻步。

　　據了解，新國標要求塑料件佔比不得超過整車質量的5.5%、需加裝阻燃材料和北斗定位等，導致成本上漲500-1000元人民幣，廠家擔心提高售價後無人買單，加上需要時間改造生產線，因此不敢量產。
《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區