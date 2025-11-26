《兩岸關係》國台辦：金門鄉親強烈期盼廈金大橋早日建成，廈金將成「同城生活圈」

國台辦今日舉行例行記者會，會上有記者問及連接廈門和金門的廈金大橋（廈門段）項目施工進展。國台辦發言人彭慶恩表示，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，11月15日有40餘位金門同胞首次組團參訪建設中的廈金大橋（廈門段）項目，親眼見證這座承載著兩地美好願景的跨海工程扎實推進，紛紛表達對廈金早日通橋的強烈期盼。彭慶恩敦促民進黨當局正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真心為民謀利，支持廈金大橋早日建成通車。



彭慶恩指出，2023年發布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，要「探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋」。其中，廈金大橋（廈門段）工程於2023年10月動工，預製跨海段採用雙向四至八車道分段設計。廈金大橋（大嶝島至金門段）全長約4.5公里，規劃採用雙向六車道、設計速度100公里/小時的高速公路標準建設。



彭慶恩稱，廈金大橋全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添助力，廈金將成為更緊密的「同城生活圈」。此外，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，還將與海上「小三通」通航形成互補，增加廈金通行通道。

《經濟通通訊社26日專訊》