《兩岸關係》八成台灣人不贊成「一國兩制」？國台辦：愈來愈多有識之士認識到好處

對於台灣陸委會日前表示，長期民調顯示超八成台灣民眾不贊成「一國兩制」，國台辦發言人彭慶恩今日在例行記者會上強調，「和平統一、一國兩制」是陸方解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。



他指出，當前島內愈來愈多的有識之士認識到「一國兩制」的好處，通過各種方式為「兩制」台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。 民進黨當局出於謀「獨」本性，惡意攻擊抹黑「一國兩制」，純屬顛倒黑白。事實是，「一國兩制」實踐在香港、澳門取得舉世公認的成功。回歸祖國以來，香港國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，外來直接投資流入金額位列全球第三，充分彰顯出「一國兩制」的顯著制度優勢和強大生命力。



他並指，現在很多台灣民眾都在討論統一，討論「一國兩制」台灣方案的具體內容，暢想統一後台灣會是甚麼樣子，「可以十分確定的是，『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們相信，在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，『兩制』台灣方案的空間和內涵將得到充分展現」。

《經濟通通訊社26日專訊》