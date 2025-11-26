  • 會員
大國博弈
AH股新聞

26/11/2025 14:05

《中國要聞》江蘇消保委要求國航、東航、南航等十家航企整改付費選座問題

▷ 江蘇消保委11月21日約談十家航企，要求15日內整改付費選座問題
▷ 通報鎖座普遍、解鎖付費、信息不透明、協議不公四項問題
▷ 要求航企調整鎖座範圍並修改協議文本

　　航空公司收費選座問題受爭議，江蘇省消保委今日在微信公眾號發文指，為釐清行業經營邊界，推動消費者合法權益得到切實保障，該委於11月21日線上約談東方航空、南方航空、中國國航、海南航空、廈門航空、深圳航空、山東航空、四川航空、春秋航空、吉祥航空等十家航空公司，在會上通報了機票鎖座問題調查結果，並要求各航司15個工作日內自查自糾。

　　江蘇省消保委引述相關調查結果表示，機票鎖座服務市場存在四個問題：一是鎖座行為普遍存在，優質座位過度鎖定；二是解鎖機制變相付費，擠壓普通消費者權益；三是信息不透明且解釋不合理，侵犯知情權；四是協議文本存在不公平格式條款，權利義務設置不對等。

　　該委指出，航空運輸具有公共服務屬性，消費者購買機票後，即與航空公司建立了航空運輸合同關係，依法享有包括選擇合適座位在內的基本服務權利。當前部分航空公司將本屬常規服務範圍的座位通過鎖定方式進行收費的做法，涉嫌侵害消費者的公平交易權與自主選擇權。

　　該委向各航司提出兩點整改要求，要求在15個工作日內將整改情況以書面形式提交：一是開展自查自糾，重點解決「鎖座範圍過度」問題，確保免費可選座位數量合理、分布均衡，不得將普通經濟艙基礎座位大比例納入付費範疇；二是對於協議文本中存在的涉嫌「鎖座」的不公平格式條款進行梳理和修改，不應存在排除或者限制消費者權利、減輕或者免除經營者責任、加重消費者責任等對消費者不公平、不合理的規定。
《經濟通通訊社26日專訊》

