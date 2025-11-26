《提振消費》六部門：擴大政府機關、事業單位、國企等職業裝、工裝鞋等採購

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 支持開設消費品首店、旗艦店及舉辦首秀首展活動
▷ 發展寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品
工信部、國家發改委、商務部、文旅部、中國人民銀行、市場監管總局今日發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，從加速新技術新模式創新應用、擴大特色和新型產品供給、精準匹配不同人群需求、培育消費新場景新業態、營造良好發展環境五方面提出共十九項舉措，目標是到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點，打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品；到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。
《實施方案》其中提出，發揮集中採購作用，擴大政府機關、事業單位、國有企業等對職業裝、工裝鞋等消費品的採購。支持開設消費品首店、旗艦店、新概念店，舉辦首秀、首展活動。強化數智技術賦能，構建「線上+線下」產品首發矩陣。
*積極發展寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品*
積極發展寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品。支持企業孵化本土知識產權，創新設計文創產品、動漫周邊商品等，發展品牌授權，推出系列IP授權類產品。鼓勵傳統商超、購物中心、商業街設計改造引入「穀店」或集合型潮玩店。
在嚴控風險、確保安全的前提下，有序擴大低空旅遊、航空運動、私人飛行、消費級無人機等低空消費供給。拓展汽車改裝、房車露營、汽車賽事等汽車後市場消費，促進汽車租賃高質量發展。
《經濟通通訊社26日專訊》
