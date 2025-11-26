抖音電商：打擊以虛假AI課程和工具引流至站外詐騙

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

抖音電商安全與信任中心微信公眾號25日發文稱，抖音電商近期在日常巡查中發現，部分達人在直播過程中採用虛假宣傳、誘導站外交易、虛構商品材質等不當手段進行詐騙引流，嚴重破壞平台交易生態，損害消費者權益。抖音電商隨即啟動了直播詐騙專項治理行動，集中整治相關違規行為。



在本次專項治理中，平台其中發現，有部分達人以高流量AI視頻為噱頭，低價誘導消費者購買課程及附贈的AI工具，或者展示高單量店舖，宣稱通過學習這些課程後能夠獲得顯著高收益，並強調學習門檻低、上手快。消費者購買相關課程後，部分達人再以「AI工具轉贈」、一對一教授如何無貨源開店或投資名義，將消費者引流至第三方平台進行多次詐騙。經平台核實存在此類詐騙行為的帳號，目前已被中斷直播間、延遲結算。



*打擊虛假材質暗示、虛假人設包裝與低價誘導購買*



另外，部分達人通過暗示商品材質為黃金、鉑金等高價值材料，並以遠低於市場價的超低價格售賣。平台核實後，已無限期收回相關帳號的電商直播帶貨等直播權限、觀眾連麥權限，禁止其直播帳戶提現90天。



同時，部分達人在直播過程中通過誇大個人身份背景，暗示自己具有某種社會身份或行業地位，偽造虛假人設，借此為其銷售的虛假「高價值」商品背書，同時又經常以超低價進行促銷，誘導消費者以超低價購買所謂「高價值」商品。經平台核實，此類違規帳號最長已封禁電商直播帶貨等直播權限30天、封禁觀眾連麥30天，扣減其直播健康分、中斷直播間等。

