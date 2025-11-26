  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

26/11/2025 17:44

抖音電商：打擊以虛假AI課程和工具引流至站外詐騙

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 抖音電商啟動直播詐騙治理，打擊虛假AI課程引流
▷ 違規帳號被中斷直播、延遲結算，涉虛假宣傳
▷ 平台處罰虛假材質暗示及人設包裝帳號，收回權限

　　抖音電商安全與信任中心微信公眾號25日發文稱，抖音電商近期在日常巡查中發現，部分達人在直播過程中採用虛假宣傳、誘導站外交易、虛構商品材質等不當手段進行詐騙引流，嚴重破壞平台交易生態，損害消費者權益。抖音電商隨即啟動了直播詐騙專項治理行動，集中整治相關違規行為。

　　在本次專項治理中，平台其中發現，有部分達人以高流量AI視頻為噱頭，低價誘導消費者購買課程及附贈的AI工具，或者展示高單量店舖，宣稱通過學習這些課程後能夠獲得顯著高收益，並強調學習門檻低、上手快。消費者購買相關課程後，部分達人再以「AI工具轉贈」、一對一教授如何無貨源開店或投資名義，將消費者引流至第三方平台進行多次詐騙。經平台核實存在此類詐騙行為的帳號，目前已被中斷直播間、延遲結算。

*打擊虛假材質暗示、虛假人設包裝與低價誘導購買*

　　另外，部分達人通過暗示商品材質為黃金、鉑金等高價值材料，並以遠低於市場價的超低價格售賣。平台核實後，已無限期收回相關帳號的電商直播帶貨等直播權限、觀眾連麥權限，禁止其直播帳戶提現90天。

　　同時，部分達人在直播過程中通過誇大個人身份背景，暗示自己具有某種社會身份或行業地位，偽造虛假人設，借此為其銷售的虛假「高價值」商品背書，同時又經常以超低價進行促銷，誘導消費者以超低價購買所謂「高價值」商品。經平台核實，此類違規帳號最長已封禁電商直播帶貨等直播權限30天、封禁觀眾連麥30天，扣減其直播健康分、中斷直播間等。
《經濟通通訊社26日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

上一篇新聞︰26/11/2025 17:46  《打擊貪腐》教育部原副部長杜玉波受賄逾６７９３萬元，一審判…

下一篇新聞︰26/11/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創（３００３０８）為深股通十大成交活躍…

其他
More

26/11/2025 18:02  【ＡＩ】銀河證券：明年模型平權將推動人工智能應用從ＡＩ賦能…

26/11/2025 17:59  高瓴據報啟動新一輪私募股權基金募資，目標規模達７０億美元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區