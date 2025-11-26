  • 會員
26/11/2025 15:11

《提振消費》六部門：聚焦智能網聯車、智能家居等，打造百個標誌性產品、百家創新企業

　　工信部、國家發改委、商務部、文旅部、中國人民銀行、市場監管總局今日發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》。其中提出，加快布局新領域新賽道。聚焦智能網聯新能源汽車、智能家居、消費電子、現代紡織、食品、綠色建材等重點行業，開展雙百典型創新應用專項活動，打造百個標誌性產品、百家創新企業和一批可體驗可推廣的新產品首用場景樣板。圍繞高性能纖維、綠色印染、造紙、家電、電池、日化、生物醫藥、生物製造等消費品工業領域，建設一批中試驗證平台。

*推動消費品行業應用AI，鼓勵開發家庭服務機器人*

　　《實施方案》又提出，推動人工智能在消費品全行業全領域全過程應用，推廣生成式人工智能、3D數字化設計等新工具。鼓勵開發家庭服務機器人、智能家電和人工智能手機、電腦、玩具、眼鏡、腦機接口等人工智能終端，以智能產品為載體提供娛樂、健康、陪護等生活服務。支持各地開發歷史經典產業數字藝術品，建設數字博物館和雲博物館。

*有序發展直播電商、即時零售、策展零售等新業態*

　　《實施方案》並提出，有序發展直播電商、即時零售、策展零售、循環電商等新業態。鼓勵平台企業依法合規利用人工智能技術挖掘用戶需求，匹配推送產品和服務。支持平台企業應用虛擬現實、元宇宙、人工智能、區塊鏈等數智技術，打造多場景、沉浸式消費體驗。
《經濟通通訊社26日專訊》

