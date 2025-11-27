  • 會員
27/11/2025 08:34

天津創業環保(01065)940萬人幣委託城投諮詢提供污水處理廠遷建工程諮詢服務

　　天津創業環保(01065)(滬:600874)公布，委託最終控股公司天津城投全資附屬公司城投諮詢就咸陽路污水處理廠遷建二期工程提供工程建設全過程諮詢服務。工程諮詢服務合同總價格為約939.6萬元人民幣。

　　該集團指，項目地點位於西青區陳檯子河和獨流減河交口處，服務內容包括工程報批報建服務，及工程造價諮詢，服務期限預計不超過2029年12月31日。
《經濟通通訊社27日專訊》

