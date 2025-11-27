《神州頭條》報章頭版摘要：習近平向香港大埔重大火災事故遇難人員和殉職消防員表示哀悼

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平向「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會致賀電

11月25日，聯合國舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，國家主席習近平向大會致賀電。習近平指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義，牽動地區局勢。當前形勢下，國際社會應進一步凝聚共識，採取更積極行動，確保實現加沙全面持久停火，避免戰火重燃。



六部門發文增強消費品供需適配性

工業和信息化部11月26日消息，日前，經國務院同意，工信部、國家發改委等六部門聯合印發《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足多元需求，實現供需更高水平動態平衡。



2025年金牛企業可持續發展論壇舉行

11月26日，以「治善致遠 綠動未來」為主題的2025年金牛企業可持續發展論壇暨第三屆國新杯．ESG金牛獎頒獎典禮在江蘇蘇州舉行。本次大會由中國證券報、中國國新控股有限責任公司主辦，國新證券承辦，蘇州工業園區城市發展研究院全面戰略支持。四百餘位政、產、學、研代表齊聚蘇州，共話ESG生態構建、共探綠色轉型路徑。





《上海證券報》



習近平向「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會致賀電

六部門聯合發文促消費，增強消費品供需適配性

近日，工業和信息化部、國家發展改革委、商務部、文化和旅遊部、中國人民銀行、市場監管總局聯合印發《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》。方案以供需雙向賦能為核心，從5方面部署了19項重點任務，明確了2027年和2030年兩階段發展目標，為破解消費領域供需錯配難題、培育消費新增長極提供了系統性政策支撐。



廣東發布金融支持產業鏈整合兼併方案

近日，廣東省地方金融管理局發布《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼並行動方案》，旨在化解重點產業結構性矛盾，促進產業提質升級，充分發揮金融在支持企業依法依規開展產業鏈整合兼併中的核心支撐作用，助力企業發展壯大、做強做優，推動產業鏈高質量發展。





《證券時報》



習近平向香港大埔重大火災事故遇難人員和殉職消防員表示哀悼

11月26日下午，香港新界大埔屋村宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。



六部門合力優化供給，到2027年形成3個萬億級消費領域

升值動能不斷積累，人民幣穩的基礎進一步夯實

11月26日，人民幣對美元中間價再度上調，創逾一年高點；在岸人民幣、離岸人民幣對美元匯率雙雙走高至7.08附近。近一段時間以來，人民幣與美元呈現「雙強」格局，美元指數從9月中旬的96左右走強至100附近；同期人民幣對美元匯率震盪上行，反映人民幣對一籃子匯率的CFETS人民幣匯率指數同樣走強，與眾多非美貨幣相比走出獨立行情。

《經濟通通訊社27日專訊》