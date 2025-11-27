《鍾之日記》恒指徘徊兩萬六，萬科債尋求展期

11月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



減息預期升溫，美股在感恩節假期前升勢持續，連續四日高收。港股今日輕微高開，其後表現反覆，在兩萬六關上落。萬科(02202)股債再遭雙殺，拖累內房股走弱。恒指全日升17點或不足0.1%，報25945，主板成交2047億元。



*工業企業利潤下滑，滬指縮量收升0.29%*



內地10月工業企業利潤三個月來首次下降，進一步表明經濟增長動能減弱。滬深股市漲跌不一，滬綜指全日收升0.29%，報3875.26點，深成指跌0.25%，創業板指收低0.44%。兩市全日成交額1.7萬億元人民幣，較上個交易日回落4%。



國家統計局數據顯示，10月份全國規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。數據的意外轉差表明經濟降溫正在衝擊企業盈利，令人擔憂，因為可能會加劇投資和就業的下行壓力。



*萬科挫7.7%再破歷史低位，首次就境內債尋求展期*



萬科昨晚公告稱，下月10日將審議表決關於「22萬科MTN004」展期的議案，有關債券規模約20億元人民幣。摩通、瑞銀等大行隨後大幅下調其目標價，萬科Ｈ股繼昨日急插逾6%後，今早一度跌逾8%，最終收跌7.7%，報3.58元，跌穿歷史低位。



同業也受影響下挫，內房股集體走低，世茂集團(00813)挫6.4%，龍湖集團(00960)跌超3.6%，中國金茂(00817)跌2.5%，融創中國(01918)跌2.2%。



據《路透》引述深交所公告顯示，「21萬科02」、「21萬科04」、「21萬科06」、「22萬科04」、「22萬科06」和「23萬科01」今早因盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過30%，均臨時停牌至15時27分復牌。「22萬科02」盤初跌逾20%，臨停復牌後反而逆轉上漲逾20%，但成交量極小。



有分析認為，萬科的展期非常出乎意料，因為這意味著深鐵一年以來的將近300億人民幣資金支持失去了意義。據統計，到明年6月底，萬科約有134億元人民幣的境內債券將到期或面臨贖回，月初深鐵集團收緊對萬科的借款條款，市場嚴重擔憂萬科的後續資金來源。



摩通發表研究報告指，萬科首次提出延長公開債券，並非完全出乎意料，因為深圳地鐵早前已限制對萬科的資金支持，而萬科的流動性壓力自2024年第一季度以來已廣為人知。該行維持萬科「減持」評級，目標價由4.1元降至2.7元。瑞銀則指，公募債券重組可能引發金融機構和購房者對發展商資產負債表的擔憂，難以判斷政府是否會繼續向萬科提供融資支持。該行維持萬科「沽售」評級，目標價由7元下調至2.6元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，萬科今次申請債券延期，應會進一步打擊投資者對本已脆弱的內房的信心。另據中金公司數據，今年前9個月，內地房地產銷售額較2021年同期下降53%，上市房企中利息覆蓋率低於1的債務佔比高達61%，行業整體償債能力嚴重不足。截至10月末，累計已有21家出險房企完成債務重組，化債總規模達1.2萬億元人民幣。



*阿里股價走軟，美國考慮列其為涉軍企業*



中美關係看似企穩，實則競爭格局持續緊張。英國《金融時報》引述消息人士報道，中國科技巨頭正在國外訓練其人工智能模型，以便規避美國限制、使用英偉達(Nvidia)芯片。



阿里巴巴(09988)和字節跳動等據報正在東南亞多個數據中心訓練其大語言模型。在美國4月限制對華出售英偉達H20芯片後，在海外地點進行的模型訓練持續增加。中國公司依賴由非中國實體擁有和運營的海外數據中心租賃協議。



美國方面，媒體援引五角大樓致美國國會的信函指，美國國防部認為阿里巴巴、百度(09888)、比亞迪(01211)等8家中資企業，應被列入「中國軍事企業清單」。阿里回應表示：「將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據。公司並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。」集團進一步指出，阿里的業務與美國軍事採購無關，即使被列入第1260H條清單，也不會影響其在美國乃至全球正常開展業務。



阿里今日股價走軟，收跌2.7%，報150.6元；百度亦挫1.7%。



