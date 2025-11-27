《Ａ股焦點》萬科境內債首提展期，樓市信心受打擊，地產板塊暴跌

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

在兩隻境內債逼近12月到期日之際，萬科(02202)(深:000002)昨晚(26日)發布通知稱，將於12月10日召開債券持有人會議，審議表決關於「22萬科MTN004」展期的議案。這意味著，該公司出現債務展期風險。分析認為在深鐵集團持續撥入資金支持的情況下，申請境內債展期非常出乎意料。



「22萬科MTN004」是萬科在2022年12月16日發行的中期票據，主承銷商為浦發銀行、中國銀行，期限為三年。該筆中票餘額為20億元(人民幣．下同)，票面利率為3%。



*萬科境內債狂瀉，地產板塊受波及*



萬科今早股價重挫，A股開盤大跌4.9%，創2016年7月1日以來新低，盤中曾挫8.8%，創17年新低，現跌逾6.11%，報5.53元；港股低開逾5%，創一年多新低，現跌逾5.67%，報3.66港元。



另外，據《路透》引述深交所公告顯示，「21萬科02」、「21萬科04」、「21萬科06」、「22萬科04」、「22萬科06」和「23萬科01」因盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過30%，均臨時停牌至15時27分復牌，「22萬科02」盤初跌逾20%，臨停復牌後反而逆轉上漲逾20%，但成交量極小。



滬深地產板塊受波及暴跌，滬深300地產指數一度急瀉逾4%，創一年多新低。蘇州高新(滬:600736)跌近4%，華夏幸福(滬:600340)跌近3%，光明地產(滬:600708)、綠地控股(滬:600606)、保利發展(滬:600048)、新城控股(滬:601155)、金地集團(滬:600383)等紛紛下挫。



在大股東深鐵輸血逾300億元之後，萬科仍難以避免地走上了出險之路。市場人士認為，本次萬科出險時點之早略超預期，不過當前樓市疲弱，僅靠公司經營回血已無力回天，若救助仍堅持市場化原則，公司步入債務重組已板上釘釘。接下來需重點關注本期中票的展期方案，包括展期時限以及首付比例安排等。

