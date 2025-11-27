《中國要聞》小米、OPPO、vivo等多間手機廠商據報取消Air機型

據內媒《界面新聞》報道，小米、OPPO、vivo等手機廠商最近都取消了各自的Air機型項目，並將原本搭載在Air機型上的eSIM方案放到常規機型中。供應鏈知情人士稱，小米曾規劃真Air機型，其產品對標蘋果放在高端數字系列產品線上，有明確的路標。vivo用的則是s系列中端產品線，在原系列的基礎上主打輕薄，其他廠家則沒有太多明確節點信息。



小米、OPPO、vivo對此消息暫無回應。據了解，目前榮耀仍有類似項目，但不以「Air」來命名，聯想和傳音則還保留有Air機型。



iPhone Air自2025年10月22日發售以來市場表現不佳，據外媒《The Information》報道，蘋果重要供應商富士康已拆除了大多數iPhone Air生產線，預計本月末將全面停產。報道還稱蘋果公司已將下一代iPhone Air從其發布計劃中移除。



有蘋果供應商向《界面新聞》表示，蘋果目前沒有明確表示下一代Air產品不做。目前iPhone Air可以幫蘋果做超薄電池和部分感傳感器的技術驗證，為後續的折疊屏產品做準備。

《經濟通通訊社27日專訊》