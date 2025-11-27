  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

27/11/2025 10:10

《中國要聞》小米、OPPO、vivo等多間手機廠商據報取消Air機型

　　據內媒《界面新聞》報道，小米、OPPO、vivo等手機廠商最近都取消了各自的Air機型項目，並將原本搭載在Air機型上的eSIM方案放到常規機型中。供應鏈知情人士稱，小米曾規劃真Air機型，其產品對標蘋果放在高端數字系列產品線上，有明確的路標。vivo用的則是s系列中端產品線，在原系列的基礎上主打輕薄，其他廠家則沒有太多明確節點信息。

　　小米、OPPO、vivo對此消息暫無回應。據了解，目前榮耀仍有類似項目，但不以「Air」來命名，聯想和傳音則還保留有Air機型。

　　iPhone Air自2025年10月22日發售以來市場表現不佳，據外媒《The Information》報道，蘋果重要供應商富士康已拆除了大多數iPhone Air生產線，預計本月末將全面停產。報道還稱蘋果公司已將下一代iPhone Air從其發布計劃中移除。

　　有蘋果供應商向《界面新聞》表示，蘋果目前沒有明確表示下一代Air產品不做。目前iPhone Air可以幫蘋果做超薄電池和部分感傳感器的技術驗證，為後續的折疊屏產品做準備。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區