《提振消費》深圳金融監管局：個人消費貸額度上限提高、期限延長

本周二(25日)，國家金融監督管理總局深圳監管局（下稱「深圳金融監管局」）相關負責人在新聞發布會上表示，該局搭建了消費金融全面監測體系，指導銀行保險機構圍繞「強配套、降成本、提效率、拓場景」等方向，持續打造適配多元消費需求的金融供給體系。



該位負責人提到，轄內銀行普遍將個人消費貸款自主支付的額度上限由30萬元（人民幣．下同）提升至50萬元，貸款期限上限由5年延長至7年。深圳金融監管局也協同深圳財政局等部門，指導貸款經辦機構認真落實個人消費貸款貼息和服務業經營主體貸款貼息政策。



根據深圳金融監管局提供的數據，截至2025年10月末，深圳全市的個人消費貸款餘額為8352.88億元，同比增長4.95%。其中，個人中長期消費貸款餘額為5369.96億元，同比增長13.98%。同期，深圳住宿餐飲、養老、托育、家政、文化娛樂、體育等消費領域的服務業經營主體貸款餘額為2079.96億元，同比增長2.04%。



據建設銀行深圳分行副行長王洪波介紹，2025年以來，該行持續優化個人消費貸款政策，該類貸款的平均利率降低了30個基點以上。數據顯示，貼息政策落地兩個月以來，建行深圳分行已服務貼息客戶超過3.21萬人，支持個人消費交易筆數超過9.16萬筆。

