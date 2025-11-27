【中日關係】特朗普據報敦促日本首相避免中日爭端升級

據《路透》引述知情人士報道稱，美國總統特朗普在本周通話中敦促日本首相高市早苗避免與中國的爭端進一步升級，他目前正尋求與中國保持脆弱的貿易戰休戰。



高市早苗本月在國會表示，如果台灣有事，日本或將面臨存亡危機，可行使集體自衛權應對。有關言論激怒了北京，引發多年來中日最大的外交衝突。兩名日本政府消息人士說，特朗普在25日與高市的通話中表示，他不希望看到事態進一步升級。



不過，其中一位消息人士說，特朗普沒有對高市提出具體要求，這表明他沒有回應中方要求高市收回言論的呼籲。日本沒表示會收回言論，而是稱這些言論符合日本長期以來的一貫立場。



《華爾街日報(WSJ)》稍早前報道稱，特朗普要求高市早苗在台灣問題上降低調門。



*學者：特朗普更看重美中關係，日本被當作管理籌碼*



《路透》指，東京的一些官員一直擔心特朗普可能為了與中國達成協議而削弱對台灣的支持。上智大學美國政治學教授Kazuhiro Maejima說：「對特朗普來說，最重要的是美中關係。日本一直被當作管理美中關係的工具或籌碼。」



在與高市早苗通話之前，特朗普與中國國家主席習近平進行了通話。中國官媒強調兩人談及台灣問題；而特朗普沒有就討論台灣問題的報道發表評論，而是強調美國與中國的關係「非常牢固」，並正在努力敲定一項全面的貿易協議。

