27/11/2025 15:17

巴拿馬證實有中國企業欲參與新港口建設，將對入標者一視同仁

　　據《法新社》報道，巴拿馬運河管理局表示，在兩個新港口的建設方面，運河對所有有意參與的相關方保持開放，確保競爭儘可能廣泛，並對所有投標者一視同仁。被問到如果新的港口項目授予中國企業，會否導致巴拿馬與美國關係緊張，巴斯克斯拒絕推測，形容船到橋頭自然直。

　　巴拿馬計劃未來10年內吸引85億美元投資，用於擴大港口容量、建設天然氣管道、新人工湖等項目。當局計劃於2026年為兩個新港口授出特許經營權，並於2029年投入營運。

　　報道指，目前對競標表達興趣的企業包括中遠海運港口(01199)、東方海外(00316)，新加坡的PSA國際港務集團、台灣的長榮海運等。據《路透》此前引述消息人士稱，競標活動將於明年一季度啟動。

　　今年3月初，長和(00001)計劃向中海航運公司TiL財團出售包括巴拿馬運河兩個貨櫃碼頭在內的43個海外港口，財團成員包括貝萊德集團，該行為引發中國當局關注。今年7月，長和集團表示，擬邀請來自內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。
《經濟通通訊社27日專訊》

