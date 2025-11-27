  • 會員
27/11/2025 17:53

【內房困局】彭博：萬科嘗試獲取短期貸款，但至少被兩家中資銀行回絕

▷ 萬科尋求短期貸款被至少兩家中資銀行拒絕
▷ 萬科兩筆共57億元人民幣債券將於12月到期
▷ 深鐵集團牽頭萬科貸款談判，未獲銀行回應

　　據《彭博》引述知情人士報道，萬科(02202)(深:000002)嘗試獲得短期貸款以平息違約擔憂，但至少被兩家中國商業銀行拒絕。受違約擔憂影響，該公司的債券本周暴跌。

　　知情人士透露，萬科與銀行進行了磋商，希望獲得一筆流動性貸款，來幫助償還兩隻下個月到期、合計57億元（人民幣．下同）的人民幣債券。貸款談判是在萬科周三晚（26日）宣布尋求將其中一隻債券展期之前進行的。不過，其中一家銀行在萬科尋求展期之前就已回絕，還有一家銀行於周四拒絕了這一請求。另有知情人士稱，還有兩家銀行也不願繼續推進。

　　知情人士還稱，貸款談判由萬科最大股東深鐵集團牽頭。

　　報道指，萬科和深鐵集團未回應置評請求。

*分析：萬科提出境內債展期，表明深圳政府確實關上了水龍頭*

　　報道認為，這一反應凸顯了對萬科的支持正在減弱。中國這場房地產危機已持續多年，引發了約1300億美元違約，並重創了中國消費者的信心。萬科是挺到最後的幾家大型開發商之一，已成為用來衡量北京扶持內房意願的關鍵風向球。

　　深鐵集團已向萬科提供了約300億元股東借款，這是萬科今年以來兌付債券的關鍵資金來源。然而，在本月早些時候，深鐵暗示收緊萬科借款條件。報道引述Lucror Analytics Pte高級信用分析師Leonard Law指出，萬科提出境內債展期，表明深圳政府確實關上了資金龍頭，已不再願意或者能夠為萬科債務兜底。

　　報道並指，萬科在未來12個月內將有大量債務到期，下月將面臨首波考驗：12月15日和12月28日將分別有20億元和37億元的人民幣債券到期。

　　萬科周三表示，將請求投資者接受12月15日到期債券的本金推遲償還，但未透露更多計劃細節。
《經濟通通訊社27日專訊》

