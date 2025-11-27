  • 會員
27/11/2025 15:17

【ＡＩ】阿里巴巴發布夸克AI眼鏡，內置千問助手

　　在今日舉辦的夸克AI眼鏡新品發布會上，阿里巴巴集團副總裁、阿里智能信息事業群總裁吳嘉宣布，夸克AI眼鏡S1發布，目前該眼鏡已內置阿里巴巴最新發布的千問助手，實現更加智能便捷的產品交互。

　　目前，千問App的公測上線一周下載量即突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、等國際知名AI應用的同期表現，用戶增長速度領先。
《經濟通通訊社27日專訊》

