【ＡＩ】阿里巴巴發布夸克AI眼鏡，內置千問助手

在今日舉辦的夸克AI眼鏡新品發布會上，阿里巴巴集團副總裁、阿里智能信息事業群總裁吳嘉宣布，夸克AI眼鏡S1發布，目前該眼鏡已內置阿里巴巴最新發布的千問助手，實現更加智能便捷的產品交互。



目前，千問App的公測上線一周下載量即突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、等國際知名AI應用的同期表現，用戶增長速度領先。

《經濟通通訊社27日專訊》