《神州期貨》鉑、鈀期貨上市首日分別成交292億元、130億元

廣州期貨交易所新能源金屬品種板塊今日迎來新成員--鉑、鈀期貨和期權，這是繼工業硅、碳酸鋰、多晶硅品種後，廣期所上市的綠色新能源金屬品種。當日上午9時，鉑、鈀期貨掛牌交易。



據了解，截至11月27日15時收盤，鉑期貨成交量6.67萬手，持倉量0.76萬手，成交額292.31億元人民幣。鈀期貨成交量3.42萬手，持倉量0.27萬手，成交額130.49億元人民幣。

《經濟通通訊社27日專訊》