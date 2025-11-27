《中英關係》海關總署：允許符合要求的英國寵物食品進口

海關總署公告，即日起，允許符合要求的英國寵物食品進口。



公告指，根據中國與大不列顛及北愛爾蘭聯合王國環境、食品和農村事務部關於英國寵物食品輸華檢疫和衛生要求的規定，即日起，允許符合要求的英國寵物食品進口。寵物食品是指經工業化加工、制作的供寵物（犬、貓）直接食用的產品，包括干糧、罐頭、零食和咬膠等。

