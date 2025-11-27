  • 會員
AH股新聞

27/11/2025 09:28

《Ａ股行情》中美科技戰持續，滬綜指高開0.08%

　　中美關係看似企穩，但科技競爭態勢持續。美國五角大樓上月據悉致函國會，稱阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)(深:002594)等八家企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單；至於中國監管部門據報已經禁止字節跳動在新的數據中心使用英偉達芯片，凸顯了北京減少對美國技術依賴的努力。

　　滬深股市今早個別走，滬綜指高開0.08%，報3867.2點，深成指低開0.03%，創業板低開0.11%；盤初半導體板塊造好，保險、地產股走低。萬科(02202)(深:000002)首次尋求將12月15日到期的20億元人民幣債券展期，市場擔憂政府是否仍願出手相助。

　　另外，中央網信辦召開會議，要求各級網信部門要加大對網上涉企侵權行為處置力度，強化宣傳引導，加強政策解讀，曝光典型案例。網站平台要強化對財經類「自媒體」和MCN機構帳號管理，不斷提升對不法信息、帳號處理精準度。要提升規範化水平，優化舉報受理處置機制，規範涉企網絡侵權信息受理處置工作流程，細化涉企侵權帳號處置標準。

　　人民銀行今日進行3564億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有3000億元逆回購到期，即今日淨投放564億元。
《經濟通通訊社27日專訊》

