27/11/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.49%，半導體、消費股見漲

　　A股市場早盤衝高回落，滬指半日收升0.49%報3883.01點，創業板指一度漲超2%、上午收盤升幅收窄至0.56%，深成指也升0.38%。滬深兩市半日成交10886億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量465億元或4%。

　　從板塊來看，半導體、消費電子等走強，賽微電子(深:300456)升18.5%，海光信息(滬:688041)揚3.7%。有關中國監管禁止本土互聯網巨頭字節跳動在新數據中心部署英偉達芯片的報道提振了本土替代的預期。

　　據報，字節跳動在2025年購買的英偉達芯片數量超過了其他任何一家中國公司，原因是該公司正競相為其超過10億的用戶確保計算能力，同時擔心華盛頓可能會限制供應。《路透》本月早些時候報道稱，中國政府已發布指導意見，要求所有獲得國家資金支持的新數據中心項目必須僅使用國產人工智能芯片。

　　大消費板塊表現活躍，日用、家居用品及零售連鎖升幅居前，廣百股份(深:002187)及茂業商業(滬:600828)升停。國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。方案首次明確量化發展目標，到2027年形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點。到2030年，基本形成供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局，消費對經濟增長的貢獻率逐步提升。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

