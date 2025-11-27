《Ａ股行情》10月工業企業利潤下滑，滬指縮量收升0.29%，深成指跌0.25%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地10月工業企業利潤三個月來首次下降，進一步表明經濟增長動能減弱。滬深股市漲跌不一，滬綜指全日收升0.29%，報3875.26點，深成指跌0.25%，創業板指收低0.44%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量735億元或4%。



國家統計局數據顯示，10月份全國規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。1-10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。數據的意外轉差表明經濟降溫正在衝擊企業盈利，令人擔憂，因為可能會加劇投資和就業的下行壓力。



另外，龍頭地產商萬科(深:000002)尋求債務展期，拖累地產板塊大跌。萬科A挫逾7%，深深房A(深:000029)跌超2%。在兩隻境內債逼近12月到期日之際，萬科擬召開「22萬科MTN004」持有人會議，尋求對該期債券進行展期。若該債最終展期，萬科公募債剛兌金身將告破；在大股東深鐵輸血逾300億元之後，萬科仍難以避免地走上了出險之路。



板塊來看，鋰電池、固態電池概念全日強勢；消費電子板塊亦表現活躍。大消費板塊走揚，政策上，《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》出台。下跌方面，AI應用方向回吐，海南自貿、影視院線等板塊跌幅居前。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4515.40 -0.05 上證指數 3875.26 +0.29 6985.19 深證成指 12875.20 -0.25 10112.70 創業板指 3031.30 -0.44 科創50 1310.70 -0.33 B股指數 250.50 -0.52 1.13 深證B指 1289.28 -0.01 0.32

《經濟通通訊社27日專訊》