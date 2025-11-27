  • 會員
27/11/2025 15:09

《Ａ股行情》10月工業企業利潤下滑，滬指縮量收升0.29%，深成指跌0.25%

摘要
▷ 10月規模以上工業企業利潤同比降5.5%
▷ 滬指收升0.29%報3875.26點，深成指跌0.25%
▷ 萬科A股跌逾7%，因債務展期引發地產板塊下跌

　　內地10月工業企業利潤三個月來首次下降，進一步表明經濟增長動能減弱。滬深股市漲跌不一，滬綜指全日收升0.29%，報3875.26點，深成指跌0.25%，創業板指收低0.44%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量735億元或4%。

　　國家統計局數據顯示，10月份全國規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。1-10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。數據的意外轉差表明經濟降溫正在衝擊企業盈利，令人擔憂，因為可能會加劇投資和就業的下行壓力。

　　另外，龍頭地產商萬科(深:000002)尋求債務展期，拖累地產板塊大跌。萬科A挫逾7%，深深房A(深:000029)跌超2%。在兩隻境內債逼近12月到期日之際，萬科擬召開「22萬科MTN004」持有人會議，尋求對該期債券進行展期。若該債最終展期，萬科公募債剛兌金身將告破；在大股東深鐵輸血逾300億元之後，萬科仍難以避免地走上了出險之路。

　　板塊來看，鋰電池、固態電池概念全日強勢；消費電子板塊亦表現活躍。大消費板塊走揚，政策上，《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》出台。下跌方面，AI應用方向回吐，海南自貿、影視院線等板塊跌幅居前。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004515.40-0.05　
上證指數3875.26+0.296985.19
深證成指12875.20-0.2510112.70
創業板指3031.30-0.44　
科創501310.70-0.33　
B股指數250.50-0.521.13
深證B指1289.28-0.010.32

《經濟通通訊社27日專訊》

