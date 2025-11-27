  • 會員
AH股新聞
27/11/2025 10:31

《Ａ股焦點》固態電池概念走揚，產業鏈明年迎中試關鍵期

　　固態電池概念走揚，聯得裝備(深:300545)、壹石通(滬:688733)升20%封板，金銀河(深:300619)漲15.6%，海科新源(深:301292)升14.7%，中一科技(深:301150)升8.2%，贛鋒鋰業(深:002460)升2.5%，億緯鋰能(深:300014)升1.6%。

　　消息面上，《上海證券報》從相關上市公司了解到，半固態電池將是未來幾年的落地應用先行者，全固態電池預計將在2026年至2027年迎來重要的中試階段。上遊材料端，企業正處在對電池廠送樣階段，部分實現小批量出貨；設備商層面，全固態電池中試線設備開始陸續出貨。

　　億緯鋰能表示，公司全固態電池規劃為先建好中試線，然後不斷升級產品，公司預計在四季度推出下一代產品。同時，億緯鋰能正考慮對現有產線進行改造以生產半固態電池。國軒高科(深:002074)稱，今年上半年，公司金石全固態電池已實現中試線落地和內部裝車路測，目前已啟動2GWh量產線的設計工作，力爭今年底前完成設計定型。
《經濟通通訊社27日專訊》

