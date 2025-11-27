《Ａ股焦點》天孚通信一度飆逾5%，稱正根據客戶需求增加產能

光器件產品生產商天孚通信(深:300394)早盤一度升5.1%，公司指目前正根據客戶需求逐步增加產能，股價目前升2%，報160.04元人民幣。
天孚通信在深交所互動易披露稱，公司定位光器件整體解決方案提供商和光電先進封裝製造服務商，光模塊廠商是公司的主要客戶。第三季度公司存在部分物料短缺的情況，目前正在根據客戶需求逐步增加產能。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
27/11/2025 10:58
光器件產品生產商天孚通信(深:300394)早盤一度升5.1%，公司指目前正根據客戶需求逐步增加產能，股價目前升2%，報160.04元人民幣。
天孚通信在深交所互動易披露稱，公司定位光器件整體解決方案提供商和光電先進封裝製造服務商，光模塊廠商是公司的主要客戶。第三季度公司存在部分物料短缺的情況，目前正在根據客戶需求逐步增加產能。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
上一篇新聞︰27/11/2025 10:59 《提振消費》工信部：推動供需適配能最大程度激發消費潛力，促…
下一篇新聞︰27/11/2025 10:58 《提振消費》深圳金融監管局：個人消費貸額度上限提高、期限延長
27/11/2025 11:16 《中國要聞》第四屆鏈博會明年６月在京舉辦，超３００間企業簽…
27/11/2025 11:15 《提振消費》工信部：加強養老服務機器人等研發，加力擴圍優質…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N