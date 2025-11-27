《Ａ股焦點》天孚通信一度飆逾5%，稱正根據客戶需求增加產能

光器件產品生產商天孚通信(深:300394)早盤一度升5.1%，公司指目前正根據客戶需求逐步增加產能，股價目前升2%，報160.04元人民幣。



天孚通信在深交所互動易披露稱，公司定位光器件整體解決方案提供商和光電先進封裝製造服務商，光模塊廠商是公司的主要客戶。第三季度公司存在部分物料短缺的情況，目前正在根據客戶需求逐步增加產能。

《經濟通通訊社27日專訊》