貨幣攻略
27/11/2025 13:45

《Ａ股焦點》寧德時代A微升，西班牙合資電池工廠計劃2026年年底投產

　　寧德時代(03750)(深:300750)和斯泰蘭蒂斯集團在西班牙阿拉貢自治區共同投資建設的磷酸鐵鋰電池工廠昨日舉行奠基儀式。作為目前中國在西班牙最大的投資項目之一，該項目總投資41億歐元，將全面使用可再生能源，計劃2026年年底投產。

　　寧德時代A股現升0.14%，報373.36元人民幣；H股升0.98%。
《經濟通通訊社27日專訊》

貨幣攻略

