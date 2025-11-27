  • 會員
27/11/2025 09:25

【人行操作】人行3564億逆回購利率持平，淨投放564億

　　人民銀行公布，今日進行3564億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
　
　　公開市場今日有3000億元逆回購到期，即今日淨投放564億元。
《經濟通通訊社27日專訊》

