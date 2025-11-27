【人行操作】人行3564億逆回購利率持平，淨投放564億

人民銀行公布，今日進行3564億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有3000億元逆回購到期，即今日淨投放564億元。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/11/2025 09:25
上一篇新聞︰27/11/2025 09:28 《Ａ股行情》中美科技戰持續，滬綜指高開０﹒０８％
27/11/2025 09:46 《Ａ股焦點》工業富聯揚超５％，上調回購股份價格至不超過７５元
27/11/2025 09:31 【關稅戰】美國部分對華３０１關稅調查豁免期進一步延至明年１…
27/11/2025 09:28 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒１％，深證Ｂ低開０﹒１％
