27/11/2025 09:58

【大國博弈】美國對TCL、海信、惠科等啟「337調查」，涉液晶顯示器侵權

▷ 美國ITC對中、美、越等液晶器件啟動337調查
▷ 惠科、海信、TCL等20家公司被控專利侵權
▷ 調查結果45天內確定，救濟令60天後生效

　　美國國際貿易委員會(ITC)於當地時間24日投票決定對中國、美國和越南等地公司銷售的特定液晶器件、組件及其下游產品(Certain Liquid Crystal Devices, Components Thereof, and Products Containing Same)啟動「337調查」。

　　本次「337調查」由美國知識產權管理公司BH Innovations LLC、愛爾蘭公司Longitude Licensing Limited of Ireland以及138 East LCD Advancements Ltd三家公司提出申請。他們指控，在進口和銷售某些液晶顯示器設備、組件及含有相關產品的商品過程中，相關公司涉嫌違反美國1930年《關稅法》第337條，侵犯了三家公司的專利權，請求ITC發布有限排除令以及停止令。

　　被控的公司共有20家，包括惠科的廣東、重慶和香港的公司，海信的山東、美國公司，TCL的廣東、香港、越南公司，LG的韓國、美國公司，美國的VIZIO、Westinghouse Electric公司。

　　據了解，「337調查」即「不公平進口」調查，通常涉及知識產權方面的索賠，主要涉及進口商品對專利和商標的侵權。美國國際貿易委員會將於立案後45天內確定調查結束期。除美國貿易代表基於政策原因否決的情況外，美國國際貿易委員會在337案件中發布的救濟令自發布之日生效並於發布之日後的第60日起具有終局效力。
《經濟通通訊社27日專訊》

