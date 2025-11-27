  • 會員
27/11/2025 10:59

《提振消費》工信部：推動供需適配能最大程度激發消費潛力，促進經濟循環暢通

　　國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。工業和信息化部副部長謝遠生介紹《實施方案》指，適配，就是消費品生產供給端主動適應消費趨勢變化，從產品設計開始就精準匹配多元消費需求，實現供給和需求的雙向奔赴，在質量、結構、效用等方面動態匹配，「也就是說，老百姓想要甚麼、喜歡甚麼，政策就引導鼓勵企業琢磨甚麼、生產甚麼，以便廣大消費者能買到稱心如意的東西、享受到無微不至的服務，有利於企業生產的產品適銷對路、優質優價。推動供需總體適配能最大程度激發消費潛力，促進經濟循環暢通。

　　謝遠生表示，工信部會同有關部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，從供需兩側協同發力，提升供給體系對需求結構的適配性，研究制定了這份《實施方案》。《實施方案》聚焦供需錯配的主要領域和堵點環節，提出5方面舉措：首先是拓展增量，加速新技術新模式創新應用。其次是深挖存量，擴大特色和新型產品供給。第三是細分市場，精準匹配不同人群需求。第四是場景賦能，培育消費新場景新業態。第五是優化環境，營造良好發展條件。

　　下一步，工信部將會同有關部門，認真組織落實《實施方案》相關工作，加強經驗總結和宣傳推廣，圍繞增強消費品供需適配性，加大資源投入和政策支持，努力為擴消費、惠民生、穩增長作出貢獻。
《經濟通通訊社27日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

