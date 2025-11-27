  • 會員
AH股新聞

27/11/2025 11:15

《提振消費》工信部：加強養老服務機器人等研發，加力擴圍優質老年用品推廣目錄

　　國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊指出，隨著經濟社會發展水平提升和消費者生活理念深刻變化，中國消費市場正在經歷一場從總量擴張向結構優化的重要轉型。不同年齡、地域、生活習慣消費者的消費差異性日益明顯，這對供給體系提出了更高要求，近日發布的《實施方案》在這方面有具體考慮。

　　其中，在服務老年群體方面，《實施方案》注重使用便利和品質生活的有機結合，例如針對老年人普遍存在的行動不便、居家照料需求增加、咀嚼功能減弱、出門辦事困難等痛點，工信部將會同有關部門加強養老服務機器人、適老鞋服、易吞咽食品等產品研發，持續推進互聯網應用和智能終端適老化改造，組織開展優質老年用品的惠老助企行動。目前工信部已發布四批次2000多項優質老年用品推廣目錄，工信部將在此基礎上繼續加力擴圍，讓更多安全舒適、好用的產品，走進廣大消費者家中。

　　另外，對於老年人上網選商品「拿不準、不放心」，工信部正加快編制老年用品標準體系，研究推進「銀齡」認證工作，給合格的產品貼上「安心標籤」，「讓我們自己的爸爸媽媽買得放心、買得安心、用得舒心」。
