《提振消費》發改委：培育戶外運動龍頭企業，完善產品和服務標準

國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。國家發改委就業收入分配和消費司司長吳越濤提到，近年來戶外運動興起，正在成為年輕人消費的新熱點，發改委將積極支持高質量戶外運動目的地建設，推動培育一批戶外運動龍頭企業，完善戶外運動產品和服務標準，豐富戶外運動產品及服務種類。



*工信部：推動傳統玩具文具和智能技術深度融合*



另外，工信部消費品工業司司長何亞瓊談到，對於服務嬰幼兒和學生群體，工信部聚焦「健康成長」和「學習效能」關鍵需求。市場上相關產品仍存在功能單一、質量參差不齊，甚至還有安全隱患等問題，企業應回歸本質，解決真問題，在安全和細節上較真，因此《實施方案》將支持新型環保材料的研發應用，建立嚴格的質量標準體系，打造優質產品的目錄。同時，要推動傳統玩具文具和智能技術的深度融合，促進行業發展安全透明化，產品設計韌性化、功能更「務實化」，「比如，我們能夠開發出跟孩子進行開放式、個性化互動的AI玩具，隨時隨地可以解答孩子的疑問，引導孩子主動學習和管理情緒」。

《經濟通通訊社27日專訊》