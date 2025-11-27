  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

27/11/2025 12:29

《提振消費》工信部：從產品和場景創新，推動AI技術加快落地消費品領域

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部宣布推動AI技術加快落地消費品領域
▷ 支持發展基於用戶行為數據的智能家電生態系統
▷ 推廣213個數字技術賦能消費品應用場景

　　國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊表示，截至今年上半年，全國生成式人工智能產品用戶規模已經達到了5.15億，應用場景持續拓展，人工智能終端新產品競相湧現，「未來的消費，不再是購買一件商品，應該說是訂閱一種生活」。工信部將在產品創新和場景創新兩個方面發力，推動人工智能技術在消費品領域加快落地。

*支持發展能感知、分析和決策的智能家電生態系統*

　　在產品創新方面，工信部將在深入實施消費品重點領域數字化轉型實施方案的基礎上，推動人工智能、大數據等新技術融合應用，加快建設「用戶需求-智能設計-柔性生產-精準服務」全產業鏈的數字化體系。其中在家電行業，工信部支持發展基於用戶行為數據感知、分析和決策的智能家電生態系統，已經在實際中得到應用，用戶反映也不錯。例如，冰箱裏的雞蛋用完，智能家電就會自動生成購物清單，並提示用戶需要買雞蛋。

*將推動智能單品向全屋智能聯動發展*

　　在場景拓展方面，工信部將積極推動人工智能技術在更多消費場景的融合滲透，創造新的體驗，激發新的需求。工信部目前已經發布推廣了213個「數字技術賦能增品種、提品質、創品牌」應用場景，將進一步深入挖掘一批利用人工智能技術精準解決行業痛點、提升製造效能、引領品牌升級的解決方案，打造一批應用爆款。

　　例如在「人工智能+智能家居」場景方面，工信部將推動智能單品向全屋智能聯動發展，構建沉浸式、主動式、互聯互通的智能生活體驗。「像現在比較火的人工智能眼鏡，能用第一視角拍攝，解放了雙手，並且可以隨時響應我們的口令，形成服務的入口，及時把導航等信息投射到鏡片上，而且AI還會記住我們的習慣和喜好，讓服務更加個性化，更加符合每個人的日常需求」。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區