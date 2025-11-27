《提振消費》工信部：從產品和場景創新，推動AI技術加快落地消費品領域

國新辦今日就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊表示，截至今年上半年，全國生成式人工智能產品用戶規模已經達到了5.15億，應用場景持續拓展，人工智能終端新產品競相湧現，「未來的消費，不再是購買一件商品，應該說是訂閱一種生活」。工信部將在產品創新和場景創新兩個方面發力，推動人工智能技術在消費品領域加快落地。



*支持發展能感知、分析和決策的智能家電生態系統*



在產品創新方面，工信部將在深入實施消費品重點領域數字化轉型實施方案的基礎上，推動人工智能、大數據等新技術融合應用，加快建設「用戶需求-智能設計-柔性生產-精準服務」全產業鏈的數字化體系。其中在家電行業，工信部支持發展基於用戶行為數據感知、分析和決策的智能家電生態系統，已經在實際中得到應用，用戶反映也不錯。例如，冰箱裏的雞蛋用完，智能家電就會自動生成購物清單，並提示用戶需要買雞蛋。



*將推動智能單品向全屋智能聯動發展*



在場景拓展方面，工信部將積極推動人工智能技術在更多消費場景的融合滲透，創造新的體驗，激發新的需求。工信部目前已經發布推廣了213個「數字技術賦能增品種、提品質、創品牌」應用場景，將進一步深入挖掘一批利用人工智能技術精準解決行業痛點、提升製造效能、引領品牌升級的解決方案，打造一批應用爆款。



例如在「人工智能+智能家居」場景方面，工信部將推動智能單品向全屋智能聯動發展，構建沉浸式、主動式、互聯互通的智能生活體驗。「像現在比較火的人工智能眼鏡，能用第一視角拍攝，解放了雙手，並且可以隨時響應我們的口令，形成服務的入口，及時把導航等信息投射到鏡片上，而且AI還會記住我們的習慣和喜好，讓服務更加個性化，更加符合每個人的日常需求」。

《經濟通通訊社27日專訊》