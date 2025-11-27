  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

27/11/2025 09:35

【聚焦數據】內地10月工業企業利潤急轉降5.5%，創五個月最大跌幅

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 10月規模以上工業企業利潤同比下降5.5%
▷ 1-10月累計利潤同比增長1.9%
▷ 裝備製造業利潤增7.8%拉動整體增長2.8個百分點

　　國家統計局公布，10月份，受上年同期基數有所抬高、財務費用增長較快等因素影響，規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，從9月增21.6%所創下的2023年11月以來新高點大幅下滑，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。

　　1-10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。從三大門類看，1-10月份，採礦業下降27.8%，降幅較1-9月份收窄1.5個百分點；製造業增長7.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.5%。

　　1-10月份，規模以上工業企業營業收入同比增長1.8%，營業收入持續保持增長，為工業企業盈利恢復創造有利條件。

*裝備製造業利潤增7.8%，拉動整體增2.8個百分點*
　
　　1-10月份，規模以上裝備製造業利潤同比增長7.8%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點；實現利潤總額佔全部規模以上工業企業利潤總額比重達38.5%，較上年同期提高2.0個百分點，工業企業效益結構持續優化。從行業看，1-10月份，裝備製造業的8個大類行業中有7個行業利潤實現同比增長，其中，鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達32.0%、12.8%。

*智能無人飛行器製造業利潤增逾1倍*
　
　　1-10月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長8.0%，高於全部規模以上工業平均水平6.1個百分點。從行業看，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造行業利潤分別增長116.1%、114.9%；集成電路製造、電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長89.2%、86.0%、17.4%。
　
　　1-10月份，傳統產業新質生產力發展成效初步顯現，利潤明顯高於行業平均水平。在原材料板塊的化工、建材行業中，石墨及碳素製品製造、生物化學農藥及微生物農藥製造、文化用信息化學品製造行業利潤分別增長77.7%、73.4%、19.1%，分別高於所在大類行業平均水平76.7個、78.8個、24.5個百分點。

 
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區