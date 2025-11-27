  • 會員
27/11/2025 17:03

《神州能源》發改委：鼓勵多種新型儲能和氫能技術路線有序發展

　　國家發改委今日舉行11月新聞發布會。國家發改委政策研究室副主任李超指出，近年來，國家發改委會同有關方面加快推進儲能和氫能發展，取得了積極成效。目前，全國新型儲能裝機超過1億千瓦，是「十三五」末的30倍以上，佔全球總裝機的比例超過了40%。同時，全國已建成綠氫產能超過15萬噸，並推動氫能向綠氫、綠氨、綠色甲醇範圍延伸，加快綠色氫氨醇的製儲輸用一體化產業布局。

　　下一步，國家發改委將會同相關部門重點做好幾方面工作：一是深化電力市場改革，鼓勵儲能項目結合自身特點參與電能量市場和調頻、調峰、備用等輔助服務市場，獲取合理收益。二是統籌規劃布局，有效銜接綠色氫氨醇供給和需求，在重點領域推動綠色氫氨醇規模化發展，適度超前推動產運儲等環節基礎設施建設，有效降低系統運行成本。三是突破技術瓶頸，組織實施產業創新工程，支持領軍企業聯合產業鏈上下游、高校科研院所，圍繞不同應用場景，一體推進設施集群建設、技術研究開發、產品升級迭代和應用推廣，鼓勵多種新型儲能和氫能技術路線有序發展，為構建新型電力系統提供有力支撐。
《經濟通通訊社27日專訊》

