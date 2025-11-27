字節跳動再傳出售沐瞳科技，據報正與沙特遊戲巨頭接觸

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《彭博》報道，沙特阿拉伯遊戲巨頭Savvy Games Group正與字節跳動接觸，雙方正就收購字節旗下全資子公司上海沐瞳科技展開談判。報道提到，目前雙方仍處於談判階段，最終不一定會達成交易。



字節跳動2021年以40億美元收購沐瞳科技。沐瞳科技於2014年成立，總部位於上海，其多人線上戰鬥競技場遊戲《無盡對決》廣受歡迎，但此後再未有另一款同樣受歡迎的熱門遊戲。



*傳字節2年前曾有出售沐瞳計劃，接洽者包括Savvy*



2023年11月，字節旗下主要遊戲品牌朝夕光年業務大規模收縮。當時外電還引述消息指，由於沐瞳科技表現不突出，因此字節計劃將其以不低於50億美元的價格出售，並一直與潛在買家會面，包括至少一家總部位於沙特的公司。據悉該沙特公司就是Savvy。不過，沐瞳CEO袁菁當時在內部回應稱，沐瞳會繼續獨立運營，長期深耕遊戲行業。



2024年3月，字節內部宣布完成遊戲業務與組織架構調整；騰訊則接手了原朝夕光年旗下的部分遊戲項目和團隊，並曾傳出字節就出售沐瞳一事與騰訊有過接觸，但騰訊最終沒有對沐瞳發起交易。2024年5月，字節宣布聘請前完美世界遊戲業務總裁張雲帆統管沐瞳和朝夕光年。張雲帆當時向員工強調，沐瞳「不賣、不做系統性裁員、人員有進有出，有能力好好做遊戲的團隊就能獲得資源」。



今年4月，有消息指字節計劃將沐瞳和朝夕光年打包，籌劃遊戲業務獨立剝離並上市，不過字節相關負責人回應稱，「目前沒有上市計劃」。

《經濟通通訊社27日專訊》