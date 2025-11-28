億華通(02402)董事會通過，尋股東一般授權發行不超過股本20%H股

億華通(02402)(滬:688339)公布，董事會會議審議通過關於授予董事會一般授權以發行H股股份的議案。



該集團指，提請股東會審議授予董事會一般授權以發行不包含庫存股份的不超過已發行股份總數20%的H股，並授權董事會及/或管理層對公司章程進行修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。

《經濟通通訊社28日專訊》