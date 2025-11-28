中國光大銀行(06818)股東中信金融資產增持5.9億股，持股增至9%

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，收到股東中國中信金融資產管理通知，於7月24日至昨日期間增持約2.75億股A股及3.15億股H股，共5.9億股，共佔1%股權。
該集團指，中信金融資產持股比例由8%增加至9%。權益變動屬於增持，不觸及要約收購，不會導致控股股東、實際控制人發生變化。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 08:46
