28/11/2025 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
工業富聯(601138)1683.72
寒武紀(688256)1264.20
紫金礦業(601899)1227.57
貴州茅台(600519)952.78
藥明康德(603259)870.09
恒立液壓(601100)847.15
招商銀行(600036)811.59
海光信息(688041)702.84
中國平安(601318)678.32
兆易創新(603986)671.59
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3576.71
新易盛(300502)1928.47
寧德時代(300750)1895.04
陽光電源(300274)1826.77
立訊精密(002475)1436.56
勝宏科技(300476)1305.58
賽微電子(300456)1075.14
北方華創(002371)968.54
歌爾股份(002241)901.19
東山精密(002384)896.20

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

