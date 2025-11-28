《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1683.72
|寒武紀
|(688256)
|1264.20
|紫金礦業
|(601899)
|1227.57
|貴州茅台
|(600519)
|952.78
|藥明康德
|(603259)
|870.09
|恒立液壓
|(601100)
|847.15
|招商銀行
|(600036)
|811.59
|海光信息
|(688041)
|702.84
|中國平安
|(601318)
|678.32
|兆易創新
|(603986)
|671.59
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3576.71
|新易盛
|(300502)
|1928.47
|寧德時代
|(300750)
|1895.04
|陽光電源
|(300274)
|1826.77
|立訊精密
|(002475)
|1436.56
|勝宏科技
|(300476)
|1305.58
|賽微電子
|(300456)
|1075.14
|北方華創
|(002371)
|968.54
|歌爾股份
|(002241)
|901.19
|東山精密
|(002384)
|896.20
（以上數字取小數點後兩個位）
