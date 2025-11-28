《神州頭條》報章頭版摘要：基礎設施REITs擴圍，酒店、商辦等納入

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



《習近平強軍思想概論》教材出版發行

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步推動習近平強軍思想進教材進課堂進頭腦，更好立德樹人、為戰育人，中央軍委政治工作部組織編寫了《習近平強軍思想概論》，已由解放軍出版社出版發行。



發改委：積極推動基礎設施REITs進一步擴圍

11月27日，國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超在國家發展改革委11月份新聞發布會上表示，近期，國家發展改革委正在積極推動基礎設施REITs進一步擴圍至城市更新設施、酒店、體育場館、商業辦公設施等更多行業領域和資產類型。



前10月規上工業企業利潤同比增長1.9%

國家統計局11月27日發布數據顯示，1月至10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額59502.9億元(人民幣．下同)，同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。





《上海證券報》



前10個月規模以上工業企業利潤增長1.9%

國家統計局11月27日發布的數據顯示，1至10月，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月以來累計增速連續3個月保持增長。10月當月的企業利潤受到基數抬高、財務費用增長較快等因素影響同比下降5.5%。專家分析，在宏觀政策組合拳發力下，工業企業營收保持增長，價格仍是拖累因素，下一步要推動各項政策協同發力，推動工業經濟量質齊升、動能煥新。



發改委：建立健全具身智能行業准入和退出機制

我國目前已有超過150家人形機器人企業，這個數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或「跨行」入局，這對鼓勵創新來講是一件好事，但也要著力防範重複度高的產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險國家發展改革委將加速構建行業標準與評價體系，建立健全具身智能行業准入和退出機制，營造公平競爭的市場環境，保障產業有序發展。



上交所扎實推進綠色及ESG債券市場建設

近日，上海證券交易所召開綠色債券和ESG債券創新發展座談調研會。企業代表、證券公司代表、投資機構代表、綠色評級機構代表及專家學者匯聚一堂，共同探討綠色債券市場發展取得的成效及未來發展方向。





《證券時報》



李強主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報

國務院總理李強11月27日主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，部署推進基本醫療保險省級統籌工作，審議通過《全民閱讀促進條例（草案）》，討論《中華人民共和國注冊會計師法（修正草案）》。



基礎設施REITs進一步擴圍，酒店、體育場館、商辦設施等納入

11月27日，國家發展改革委召開新聞發布會。國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，國家發展改革委正在積極推動基礎設施REITs進一步擴圍至城市更新設施、酒店、體育場館、商業辦公設施等更多行業領域和資產類型。



供需雙側協同升級，激活萬億消費新動能

工信部等六部門近日出台系列舉措增強消費品供需適配性，推動進一步擴大消費。這是一段時間以來將擴大內需作為經濟工作重中之重的政策延續。

