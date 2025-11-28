  • 會員
AH股新聞

28/11/2025 17:08

《神州經脈》滬指結束六個月連升，國企利潤跌幅擴，巴西大豆輸華暫停

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指11月累跌1.67%終結六個月連升
▷ 1-10月國企利潤總額同比降3%
▷ 中國暫停6.9萬噸巴西大豆進口

　　11月最後一個交易日，滬深股市集體收升，滬綜指收高0.34%報3888.60點，深成指揚0.85%，創業板指升0.7%；成交大減，滬深兩市全日交易額約1.59萬億元(人民幣．下同)，為近四個月以來最低，較上個交易日縮量1240億元或7.2%。本月來看，滬指累跌1.67%，月中續創十年新高後震盪回落，結束六個月連升走勢。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0794，較上個交易日4時30分收盤價小升12點子，創2024年10月11日以來逾一年新高。全月計，人民幣即期升值0.48%。今日人民幣兌一美元中間價報7.0789，較上個交易日跌10點子，止五連升，較市場預測偏離收窄至20點。

*今日新聞精選*

1. 巴西農業部27日表示，接獲中國官方通知，有五家巴西出口商被禁止對華輸入大豆。因中國當局在檢測中發現大豆經過農藥處理後，決定暫停6.9萬噸巴西大豆輸華。而據外媒早前報道，在中美兩國元首通電話的第二天(25日)起，中國購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。

2. 王毅12月1日至2日(下周一至二)赴俄羅斯舉行中俄第二十輪戰略安全磋商。外交部發言人毛寧表示，此次王毅主任赴俄，旨在落實兩國元首達成的重要共識，圍繞雙方共同關心的國際和地區問題深入交換意見，就涉及兩國戰略安全利益的重要議題，加強溝通協調。

3. 據《路透》報道，鑒於新興產業景氣回落以及傳統產業開工率走低，中國11月工業生產料仍維持疲態。綜合21家分析機構預估中值顯示，11月官方製造業採購經理人指數(PMI)料連續第八個月處於收縮區間，報49.2，僅略高於上月所及半年低點(10月報49.0)。另據九家機構預估中值顯示，11月RatingDog中國製造業PMI料為50.5，大致持平於上月的50.6。

4. 財政部公布，1-10月，全國國有及國有控股企業營業總收入683529.3億元，同比增長0.9%，利潤總額34214.4億元，同比下降3%，降幅較1-9月的1.6%擴大。1-10月，國有企業應交稅費48729.2億元，同比增長0.5%。10月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.4個百分點。

5. 自2025年12月5日起，國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準調整，其中，800公里或以下航線每位成人旅客收取20元，800公里以上航線每位成人旅客收取40元，相較此前的收費標準分別上漲了10元、20元。這次調整是國內航線燃油附加費年內第三次上調，而期間夾雜兩次下調。

6. 中共中央政治局今日召開會議，審議《關於二十屆中央巡視省（自治區、直轄市）情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，從巡視看，各省區市工作取得新的進展和成效，但也存在一些問題，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。要動真碰硬抓好巡視整改，落實主體責任。

7. 小米創始人、董事長兼CEO雷軍接受內媒專訪時表示，下一個五年，人工智能將深刻影響傳統產業。「所有產業都值得用AI做一遍。」他以小米汽車工廠舉例：大壓鑄件用人眼很難完成檢測，但通過X光機和AI視覺大模型的判定，可在2秒內完成檢測，效率是人工的10倍，精度是人工的5倍以上。他預計，未來5年，人形機器人將大面積在小米工廠上崗。

8. 華為年度商務旗艦手機Mate 80系列今日上午正式開售，新機入門售價達到4699元的「新低」，比上一代產品Mate 70的價格下降了800元。在潮物轉售平台得物App，此系列中Mate 80 Pro Max率先售罄；Mate 80 RS非凡大師溢價最高，20GB+512GB皓白色型號原價11999元，成交價16999元，溢價高達5000元，比iPhone17 Pro Max頂配2TB版本最高溢價2000元更高。另外，華為推出的首款AI陪聊機器人「智能憨憨」今早開售，售價399元，目前「智能憨憨」在華為商城全數售罄。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

