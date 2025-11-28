  • 會員
AH股新聞

28/11/2025 10:39

《Ａ股焦點》納芯微微升，今日起H股招股，入場費11716港元

　　根據港交所公告，納芯微(02676)(滬:688052)於今日至12月3日招股，公司擬全球發售1906.84萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%（可予重新分配），另有15%超額配股權。發售價不會高於每股發售股份116.00港元，每手100股，入場費為11716.99港元，預期H股將於12月8日（周一）上午九時正開始在聯交所買賣。

　　納芯微現微升0.45%，報150.29元人民幣。

　　納芯微招股由中金、中信証券及建銀國際擔任聯席保薦人，引入7個基石投資者，包括括元禾納芯國際、比亞迪旗下Golden Link、三花智能大股東控制的好易得國際、Perseverance Asset Management、3W Fund、小米全資附屬Green Better及基金公司Dream' ee HK Fund，合共認購約10.89億港元等值股份，以最高發售價計算涉及約938.82萬股，佔是次發售股份約49.23%。

　　資料顯示，納芯微專注於芯片研發和設計，同時將晶圓製造外包予外部晶圓廠，以及大部分封裝測試外包予第三方封裝測試服務供應商，圍繞汽車電子、泛能源及消費電子等應用領域，提供產品及解決方案。
《經濟通通訊社28日專訊》

