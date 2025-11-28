《Ａ股動向》貴州茅台：8月以來動銷回升，茅台1935動銷增長顯著

貴州茅台(滬:600519)今日下午召開2025年第一次臨時股東大會。貴州茅台酒股份有限公司黨委委員、副總經理張旭表示，茅台酒方面，為維護市場韌性與穩定，6-8月適度減少了市場投放；8月以來動銷環比逐步向好回升、增長態勢明顯。僅三季度，營收同比增長7.26%。



系列酒方面，張旭表示，基於行業共同面臨的消費場景缺失、渠道承壓相對較大等問題，公司通過政策激勵促進動銷，依托動銷情況優化投放，紓解渠道壓力，維護渠道韌性與可持續。9-11月，茅台1935酒終端動銷同比顯著增加，其他產品存銷比也有所下降。



*王莉回應茅台投放節奏*



另外，茅台集團黨委副書記、總經理王莉就投放節奏和稀缺性的辯證問題進行交流分享。她表示，一方面是供給端的產能投放節奏，這一節奏主要取決於生態承載和工匠培養，而新車間的微生物培養以及酒師的培養都以數年計，因此每年產能投放釋放的節奏不會太大。



第二方面是銷售端的產品投放量，銷售端的釋放主要取決於不同時期的市場承載量，維護好渠道的韌性和市場穩定是重中之重。當前白酒行業正處於調整期，在行業低谷期可以將基酒多存入酒庫，提高存銷比，待行業調整期過之後，豐沛充足的基酒儲備將是公司穩定發展的關鍵支撐，再逐步投向市場，以此來熨平行業周期波動。

《經濟通通訊社28日專訊》