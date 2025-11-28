《Ａ股動向》立方數科連續三年財務造假被罰款1000萬，將強制退市

中國證監會網站今日通報安徽證監局嚴肅查處立方數科(深:300344)嚴重財務造假案件。通報指，近日中證監對立方數科涉嫌定期報告財務數據存在虛假記載作出行政處罰及市場禁入事先告知。立方數科連續三年虛增收入和成本，嚴重違反證券法律法規，因此安徽證監局擬對立方數科處以1000萬元（人民幣．下同）罰款，並對10名責任人合計罰款3000萬元。同時，立方數科涉嫌觸及重大違法強制退市情形，深交所將依法啟動退市程序。



通報指，經調查，2021年至2023年，立方數科通過開展代理業務、融資性貿易、虛假貿易等方式，累計虛增收入6.38億元、成本6.28億元。其中，2021年收入、成本分別虛增2.80億元、2.77億元，2022年收入、成本分別虛增3.12億元、3.05億元，2023年收入、成本分別虛增0.46億元、0.45億元。



通報又指，中證監同步對本案所涉的中興財光華會計師事務所立案調查，涉嫌未能勤勉盡責的將依法嚴懲。對於相關違法行為可能涉及的證券犯罪問題線索，中證監將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。

