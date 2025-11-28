《中國要聞》上海前10個月接待遊客近730萬人次，已超2024年全年

上海市文化和旅遊局最新數據顯示，2025年1月至10月，上海接待入境遊客729.9萬人次，同比增長38.5%，這也超過了2024年全年上海接待的入境遊客670.6萬人次。



2025年前10個月，上海接待外國人550.9萬人次，同比增長近五成。韓國仍然是最大且遊客增長最快的客源國，前10個月有約71.2萬人次韓國遊客來滬，同比增長約122.1%。

《經濟通通訊社28日專訊》