  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

28/11/2025 11:37

《中國要聞》北京電動車新規：強制佩戴頭盔，快遞外賣使用專用號牌

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京電動車新規2026年5月1日實施，強制佩戴頭盔
▷ 快遞外賣電動車須用專用號牌，平台須履行算法備案
▷ 電動車可載16歲以下未成年人，電池超五年需安全評估

　　北京市人大常委會今日表決通過新修訂的《北京市非機動車管理條例》，2026年5月1日實施。條例進一步完善了非機動車登記、通行安全、停放充電等相關規定，通過「約束人的行為」與「規範車的狀態」雙管齊下，為非機動車安全管理全面「加碼」。包括強制佩戴乘員頭盔、騎行時不得瀏覽手機、全面禁止非法拼改加裝、嚴禁攜帶電動車電池進入居住建築等措施。

　　條例規定，電動自行車用於互聯網租賃或者快遞、外賣等服務活動的，將發放專用號牌。平台經營者應當依法履行算法備案手續，制定算法規則時應當遵守法律法規和道路交通規則，充分考慮交通安全，合理確定配送時間、路線等標準和要求，定期開展算法審核、評估、驗證，動態優化算法規則，保障從業人員依法、安全、文明駕駛。

　　「佩戴頭盔」從倡導性條款上升為明確法定義務。條例規定，駕駛、乘坐電動自行車應當規範佩戴符合國家標準並經過強制性產品認證的乘員頭盔，違反規定的，可處警告或10元（人民幣．下同）以上50元以下罰款。同時，對搭載未成年人的年齡進一步放寬，由此前的「電動自行車可載一名12周歲以下兒童」調整為「可載一名16周歲以下未成年人」。

　　此外，條例設置硬性門檻，明確規定在本市生產、銷售的電動自行車及電動自行車電池、充電器、乘員頭盔等產品必須符合國家標準，經過強制性產品認證並標注認證標誌，以確保關鍵配件安全可靠。針對電動自行車電池老化問題設立「安全性評估」制度，規定電動自行車電池超過生產日期五年的，應當進行安全性評估；未通過安全性評估的，應當停止使用。
《經濟通通訊社28日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰28/11/2025 11:39  《中國要聞》生態環境部：鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業碳排放權交易…

下一篇新聞︰28/11/2025 11:36  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，鋰礦股漲幅靠前

其他
More

28/11/2025 11:52  《Ａ股焦點》傑瑞股份漲停，簽署超１億美元北美數據中心發電機…

28/11/2025 11:19  【關稅戰】因檢測到農藥，中國暫停部分巴西大豆輸入，涉五家出口商

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區