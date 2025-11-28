  • 會員
AH股新聞

28/11/2025 14:43

《中國要聞》淘寶閃購將全面取消超時扣款，年底前覆蓋全國

　　據內媒報道，淘寶閃購取消超時扣款範圍擴大，在12月3日將擴大覆蓋至北京、杭州、廣州、武漢、成都、廈門等60城，年底前將覆蓋全國直營城市。

　　今年以來，淘寶閃購持續推廣服務分機制。對於眾包騎士，以70分為基礎分值，順利送達、沒有違規就有加分，超過75分有額外獎勵；讓消費者體驗受損、影響履約的行為會扣分，對超時來說，1次最多扣2分。
《經濟通通訊社28日專訊》

