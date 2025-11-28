  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

28/11/2025 14:07

【數據前瞻】機構：中國11月官方製造業PMI料微升至49.2，連續八個月收縮

　　據《路透》報道，鑒於新興產業景氣回落以及傳統產業開工率走低，中國11月工業生產料仍維持疲態。綜合21家分析機構預估中值顯示，11月官方製造業採購經理人指數(PMI)料連續第八個月處於收縮區間，報49.2，僅略高於上月所及半年低點(10月報49.0)。另據九家機構預估中值顯示，11月RatingDog中國製造業PMI料為50.5，大致持平於上月的50.6。

　　高盛表示，綜合考慮新興產業PMI及大宗商品價格因素，預計11月官方製造業PMI小幅升至49.3。高盛並指，沿海地區港口活動較上月略有減弱，但另一方面，RatingDog製造業PMI在11月似乎存在季節性上行傾向。預計11月RatingDog製造業PMI持平於50.6。

　　廣發證券資深宏觀分析師王丹指出，11月的高頻數據顯示耐用品零售、地產銷售、建築實物工作量環比走弱；上遊鋼鐵、焦化開工率亦低於10月。

　　中國11月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比回落7.0個百分點至52.7，中采諮詢認為，回落幅度強於季節性是上月大幅上揚後的對稱回落所致，周期上行趨勢不變。
《經濟通通訊社28日專訊》

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區