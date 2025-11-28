【數據前瞻】機構：中國11月官方製造業PMI料微升至49.2，連續八個月收縮

據《路透》報道，鑒於新興產業景氣回落以及傳統產業開工率走低，中國11月工業生產料仍維持疲態。綜合21家分析機構預估中值顯示，11月官方製造業採購經理人指數(PMI)料連續第八個月處於收縮區間，報49.2，僅略高於上月所及半年低點(10月報49.0)。另據九家機構預估中值顯示，11月RatingDog中國製造業PMI料為50.5，大致持平於上月的50.6。



高盛表示，綜合考慮新興產業PMI及大宗商品價格因素，預計11月官方製造業PMI小幅升至49.3。高盛並指，沿海地區港口活動較上月略有減弱，但另一方面，RatingDog製造業PMI在11月似乎存在季節性上行傾向。預計11月RatingDog製造業PMI持平於50.6。



廣發證券資深宏觀分析師王丹指出，11月的高頻數據顯示耐用品零售、地產銷售、建築實物工作量環比走弱；上遊鋼鐵、焦化開工率亦低於10月。



中國11月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比回落7.0個百分點至52.7，中采諮詢認為，回落幅度強於季節性是上月大幅上揚後的對稱回落所致，周期上行趨勢不變。

《經濟通通訊社28日專訊》