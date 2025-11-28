【聚焦數據】首10月國有企業利潤下降3%，營收增0.9%，負債率升至65.2%

財政部公布，1-10月，全國國有及國有控股企業營業總收入683529.3億元（人民幣．下同），同比增長0.9%，利潤總額34214.4億元，同比下降3.0%



1-10月，國有企業應交稅費48729.2億元，同比增長0.5%。



10月末，國有企業資產負債率65.2%，同比上升0.4個百分點。

《經濟通通訊社28日專訊》