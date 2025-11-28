【ＡＩ】摩爾線程發布MUSA擴展庫，持續增強AI模型訓練與推理支持

據摩爾線程(滬:688795)公眾號消息，近日，摩爾線程正式發布PyTorch深度學習框架的MUSA擴展庫--Torch-MUSA v2.7.0，新版本在功能集成、性能優化與硬件支持方面實現進一步突破。Torch-MUSA在短短一個月內，連續完成v2.5.0和v2.7.0兩次版本更新，充分體現了摩爾線程在MUSA生態建設上的持續投入與快速迭代能力。

《經濟通通訊社28日專訊》